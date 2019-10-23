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Selçuk Bayraktar,: “AKINCI yuvadan ayrıldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı.

Selçuk Bayraktar,: “AKINCI yuvadan ayrıldı”

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, ” Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz ’O’ farkında değil” notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar,: “AKINCI yuvadan ayrıldı”

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