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Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Eşi ve çocuğuyla birlikte TEKNOFEST alanını gezen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor.

Eşi ve çocuğuyla birlikte TEKNOFEST alanını gezen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. Akıncı stratejik sınıftaki bir insansız hava aracı. TEKNOFEST sonrasında piste çıkartıp testlerine başlayacağız. Tahminim 2020’nin sonlarına doğru göreve de başlar. Akıncı sadece terörle mücadele görevlerinde değil, çok daha stratejik görevleri yapabilecek bir insansız hava aracı" dedi.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün Atatürk Havalimanı’nda başladı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan ve çocuğuyla birlikte TEKNOFEST alanını gezdi. Festivale gelen vatandaşlar Selçuk Bayraktar’a yoğun ilgi gösterdi. Bayraktar, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
Festival hakkında bilgi veren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST geçen yılkinden de daha büyük bir coşku ile başladı. Biz bir senedir TEKNOFEST’e hazırlanıyorduk. Dün itibarıyla alana bütün katılımcılar yerleşmişti, uçaklar da girmişti ama asıl ziyaretçiler binlerce, on binlerde çocuk girince alan birden büyülü bir hal aldı. Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. En büyük etkinliği. 1 milyonu da aşarak" ifadelerini kullandı.

“Tahminim 2020’nin sonlarına doğru göreve de başlar”
Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 2020 yılının sonlarında göreve başlayacağını söyleyen Bayraktar, ”Akıncı stratejik sınıftaki bir insanız hava aracı. Şuanda iki portatif var. Hemen TEKNOFEST sonrasında piste çıkartıp testlerine başlayacağız. Tahminim 2020’nin sonlarına doğru göreve de başlar. Akıncı sadece terörle mücadele görevlerinde değil çok daha stratejik görevleri yapabilecek bir insansız hava aracı platformu. Türkiye’nin yaptığı milli akılı mühimmatlar, seyir füzeleri hepsi ile donatılabilecek” diye konuştu.

“Türkiye’nin kendi milli arabalarını yapması gerekiyor”
"Türkiye’nin kendi milli araçlarını yapması gerekiyor" diyen Bayraktar, “Bunun yaptığı ASELSAN’ın yaptığı Aesa radarı sayesinde havadan havaya hedeflere karşı müdahale edebilecek. Bu kabiliyete dünyada çok az insansız hava aracı var. Çıktığında dünyanın en modern hava aracı olacak diyebilirim. Cezeri uçacak portatifi burada. O da yakın bir zamanda uçacak ama uçan araba projesi tabii yollara çıkması çok uzun bir zaman alacak. Ondan önce bir iki sene yaylada kırda uçabileceğiz ama yollarda görmemiz 10, 15 seneyi bulacak. Bizim derdimiz ülkemiz günü geldiğinde bu alanda geri kalmasın. Türkiyemizin bu alanda geri kalmaması gerekiyor. Montaj sanayi değil de kendi milli arabalarını yapması gerekiyor. Biz bu konuya dikkat çekmek içinde bu konuyla alakalı paylaşımda bulunmuştuk. Festivalimize 7’den 77’ye tüm milletimizi davet ediyorum. Buradaki büyütün etkinlikler ücretsiz. Toplu taşımayı tercih etsinler burası hafta sonu çok yoğun olacak. Piknik sandalyelerini de getirsinler burası harika bir alan” dedi.

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”

Selçuk Bayraktar: ”Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor”
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