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Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

28.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Polonya'ya ilk teslimatın gerçekleştirildiğini açıkladı. SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nın son gününde değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, İnsansız Hava Aracı (İHA) alanında Türkiye'nin dünyaya damga vurduğunu belirterek, "Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nın son gününde açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Polonya’ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Oradada büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı ’Bayraktarlarımızı bekliyoruz’ diye sosyal medyadan duyurdu. Bizde onları en iyi biçimde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti" dedi.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayraktar, Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını bugün yaptıklarını söyledi.

Kızılelma’nın ilk uçuşla birlikte serüveninin başlayacağını söyleyen Bayraktar, "Baykar’ın stratejik iş birliği kapsamında anlaşmalar oldu. Fuarın özellikle ülkemizin savunma sanayisinin geldiği nokta açısından rağbet görmesi çok gurur verici. Sadece savunma sanayinde değil tüm diğer alanlarda da genç girişimlerimiz ve teknoloji firmalarımız başaracaktır" ifadelerini kullandı.

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Fuara askeri heyetlerin katılımlarının dikkat çektiğini söyleyen Bayraktar, "Dünyanın içinden geçtiği güvenlik krizleriyle dolu döneme ve ülkemizin ne kadar önemli bir rol oynadığına bağlıyorum. Teknolojileri geliştirme açısından dünyanın bir anlamda göz önünde sergilenmesi açısından o sebepten dolayı bu kadar büyük rağbet gördüğünü değerlendiriyorum" dedi.

"BAYRAKTAR TB2'YE YOĞUN BİR TALEP VAR"

Baykar’ın son 20 senelik İHA serüveninde tüm gelirlerin yüzde 75’ine yakın bir kısmının ihracattan geldiğini belirten Bayraktar, "Bu oran geçtiğimz yıl yüzde 98 olarak gerçekleşti. Özellikle Bayraktar TB2’ye yoğun bir talep var. Bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Akıncı da bugüne kadar 5 ülkeyle imzalandı ama Akıncı’da henüz yeni diyebiliriz. Akıncı’ya henüz geliştirme aşamasında da talep vardı. Bayraktar TB2 SİHA alanındaki ilk göz ağrımız. Kendi sınıfının çok önemli bir noktasında bulunuyor. Bayraktar TB2 muharebelerdeki paradikma değiştirici en önemli unsur oldu. Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma’nın faaliyetleriyle uğraşıyoruz" açıklamalarında bulundu.

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İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında Türkiye’nin tüm dünyaya damgasını vurduğunu vurgulayan Bayraktar, "Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yarış, sürekli inovasyon yaparsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gevşeklik, yavaşlama bu yarıştaki liderliği kaybetmeye neden olabilir" dedi.

İLK TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ

Kendi teknolojilerini üreten Türkiye hedefiyle Teknofest’i düzenlediklerini hatırlatan Bayraktar, "Polonya’ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Oradada büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı ’Bayraktarlarımızı bekliyoruz’ diye sosyal medyadan duyurdu. Bizde onları en iyi biçimde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Selçuk Bayraktar Baykar İHA

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