HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Selçuk Bayraktar'dan çarpıcı açıklamalar! CNN International'a konuştu: 'Teknolojiyle övünmek istemiyorum'

Selçuk Bayraktar'dan çarpıcı açıklamalar! CNN International'a konuştu: 'Teknolojiyle övünmek istemiyorum'

09.04.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşuyor. CNN International, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj yaptı. Bayraktar, TB2'lerin savaştaki önemine dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar'dan çarpıcı açıklamalar! CNN International'a konuştu: 'Teknolojiyle övünmek istemiyorum'

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın elindeki en önemli kozlardan biri Bayraktar TB2 insansız hava araçları. Türk SİHA'larının savaştaki başarısı dünya basınının da dikkatini çekmiş durumda. CNN International, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj yaptı. TB2'yi anlatan Bayraktar, "İnsanlar canlarını verirken, teknoloji ile övünmek istemiyorum" dedi.

2021_subat_bayraktar_1

Rusya-Ukrayna savaşı 45. gününde devam ederken, savaşta kullanılan silahlar da sık sık gündeme geliyor. Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile Rus hedeflerini vurmasının ardından TB2’lerin başarısı bir kez daha uluslararası gündeme taşındı. CNN International’a konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, savaşa ve TB2’lere dair önemli açıklamalarda bulundu.

thumbs_b_c_6bef16e94bde196af441b683162b57cd

“SAVAŞIN SEMBOLLERİNDEN OLDU”

TB2’lerin direnişin bir sembolü haline geldiğini belirten Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2, taktik insansız hava aracı sistemidir. İnsanlar canlarını verirken, teknoloji ile övünmek istemiyorum. İnsanlar, yasadışı bir işgale karşı vatanlarını savunuyor. Cesur Ukrayna halkı ve Ukrayna hükümeti bunu yapıyor. Aynı zamanda, teknolojiye ve yerli savunma kapasitesine ihtiyacımız var. Fakat, siviller ve hatta çocuklar hayatını kaybederken ben bunu teknolojinin hiçbir türü ile karşılaştırmak istemiyorum. TB2’ler savaşın sembollerinden biri oldu ve bu insanlara umut veriyor” dedi. (İHA)

thumbs_b_c_c549e12bff50e0ccb2c01e5b8f5af3ec

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OGM ve DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?OGM ve DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!
Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattıBeyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar

En Çok Okunan Haberler

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücretini 400 liradan başlattı

Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücretini 400 liradan başlattı

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren hareketler! İçkinin dozunu kaçırınca...

Şaşkına çeviren hareketler! İçkinin dozunu kaçırınca...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.