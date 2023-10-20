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Selçuk Bayraktar'dan 'Gazze' açıklaması: 280 milyon liralık insani yardıma hazırız

20.10.2023 01:05 | Son Güncelleme:
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze halkı için 280 milyon liralık insanlık yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Selçuk Bayraktar'dan 'Gazze' açıklaması: 280 milyon liralık insani yardıma hazırız

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bayraktar, "Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor. İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasında bulundu.

(DHA)


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Selçuk Bayraktar Baykar Gazze

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