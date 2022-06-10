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  4. Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Kızılelma'dan boyalı ilk fotoğraf geldi

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Kızılelma'dan boyalı ilk fotoğraf geldi

10.06.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğraflarını paylaştı. Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan Bayraktar Kızılelma'nın fotoğrafları kısa sürede büyük beğeni aldı. İşte haberin detayları...

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Kızılelma'dan boyalı ilk fotoğraf geldi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarını paylaştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...

Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..."

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6 TON KALKIŞ AĞIRLIĞINA SAHİP OLACAK

Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. (AA)

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Selçuk Bayraktar
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