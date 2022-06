Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçti

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar #AKINCI B successfully completed the High Altitude Heavy Payload endurance and firing tests with TEBER-82 Guidance Kit. pic.twitter.com/Ni5obH3o86