Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçti

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.
Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı#MilliTeknolojiHamlesi ✈️????????????????????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 24, 2022
Bayraktar #AKINCI B successfully completed the High Altitude Heavy Payload endurance and firing tests with TEBER-82 Guidance Kit. pic.twitter.com/Ni5obH3o86
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