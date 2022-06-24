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  4. Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçti

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçti

24.06.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'ya ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını paylaştı.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçti

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.


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Selçuk Bayraktar
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