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  4. Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma insansız savaş uçağı, Akıncı ve TB-2 SİHA açıklamaları: 5. nesil savaş uçağının pabucu dama atılacak

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma insansız savaş uçağı, Akıncı ve TB-2 SİHA açıklamaları: 5. nesil savaş uçağının pabucu dama atılacak

03.01.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TB-2 SİHA, Akıncı'nın ardından Kızılelma insansız savaş uçağıyla gündemde olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan Kızılelma'yla ilgili konuşan Bayraktar, geleceğin hava muharebesinin insansız savaş uçaklarıyla olacağını söyledi. Selçuk Bayraktar, akıllı yapay zekaya sahip insansız savaş uçaklarının, 5. nesil savaş uçaklarının pabucunu dama atacağını da söyledi.

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma insansız savaş uçağı, Akıncı ve TB-2 SİHA açıklamaları: 5. nesil savaş uçağının pabucu dama atılacak

tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programının konuğu olan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma, Akıncı ve TB-2 SİHA'larla ilgili önemli açıklamalar yapıyor. Işık’ın “Dünyada insansız savaş uçağı (İHA) olan başka ordu var mı?” sorusuna yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Dünyada geliştirilen projeler var. Biz henüz ilk uçuşunu yaptık, ordunun envanterine kayıtlı bir uçak henüz yok ama hava muharebesinin geleceği insansız savaş ıçaklarına doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

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"5. NESİL UÇAĞININ PABUCU DAMA ATILACAK"

"Şu an itibariyle uçağı ürün olmaya hazırlıyoruz. Bittiği zaman belli görevlerde üstünlük sağlayabilir. İnsanlı bir uçak insansız bir uçağa karşı çok dikkatli davranacaktır. 4. nesil uçaklara karşı büyük üstünlük sağlayabilir. Akıllı yapay zekanın üst düzey kararlar vermesini sağlayacak teknolojilerle birleştirildiğinde gelecekte elbette 5. neslin bir anlamda pabucunu dama atacak. Akıncı, üst sınıf daha çok keşif görevlerine odaklı tasarlanmış bir platform. 25 saate kadar havada kalabiliyor, büyük yük taşıyabiliyor, ülkemizin geliştirdiği seyir mühimmatlarından tutun da hassas güdüm kitlerinden hepsini taşıyabiliyor. F-16’nın bir savaş uçağının taşıdığı her mühimmatı taşıyabiliyor."

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"SAVAŞ UÇAKLARINA KARŞI MUHAREBE EDEBİLECEK"

“Kızılelma, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak.

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"SİHA DEVRİMİ NELERİ DEĞİŞTİRDİ?"

"SİHA ile uzaktan canlı olarak keşif sağlıyorsunuz. Harekatın canlı görüntüsünü aktarıp karargâhta karar vericilerin önüne dosdoğru bir resim veriliyor. Savaş dediğiniz aslında kaostur, düzensizliktir, bilgiye erişmeniz çok kritiktir ama çok zordur. En başta size canlı olarak ne olduğunun en objektif sunumudur. SİHA bir anlamda büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Sonrasında konvansiyonel muharebede de kullanıldı ve orada da büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Bunu aslında bakarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri başardı. Filolar halinde bütün dünyada İdlib’de bunu sağlamış oldu. Bunun bir kere insansız olması bir anlamda da muharebe sahasında bazen yüzlerce bazen binlerce kilometre öteye gitmenize imkân sağlamış oluyor. Bunlar tabii sınıf sınıf… Hava muharebesinin geleceği olarak baktığınızda artık içinde pilot olmayan ve gelişmiş otonomi algoritmasıyla yapay zekayla karar verebilen bir uçaktan bahsediyorsunuz. Şöyle bir deneme yapıldı ABD’de, ‘Yapay zekaya karşı insanlı pilotlar muharebe yaptılar. Her bir denemede bilgisayar pilotları yendi"

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