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Selçuk Bayraktar'dan merak uyandıran paylaşım: Takipte kalın

12.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan heyecan uyandıran bir paylaşım geldi. Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşan Bayraktar, "Takipte kalın" notunu düştü.

Selçuk Bayraktar'dan merak uyandıran paylaşım: Takipte kalın

Ürettiği İHA ve SİHA'larla adeta dünyada bir marka haline gelen Baykar'ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bayraktar, Twitter hesabından Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin merak uyandıran paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

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MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

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Selçuk Bayraktar
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