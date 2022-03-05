Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a SİHA tepkisi: En çok ses bundan geliyor

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kullanılan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler ile ilgili ifadeleri gündem oldu. Gazeteci Yanardağ, "Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışarıdan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi" ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT

Bayraktar SİHA'larının üreticisi olan BAYKAR Savunma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Merdan Yanardağ'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

"TSK, O OYUNCAKLARLA EN FAZLA KANDİL'İ VURUYOR"

Paylaşımında Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker" ifadeleri ile başladığı sözlerine " TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle birşey..." diyerek devam etti.



