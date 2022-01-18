Selçuk Bayraktar'dan 'Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum' diyen ABD'li Prof. Max Tegmark'a cevap: Asıl utanmanız gereken...

Selçuk Bayraktar'ın kendisi için "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen Prof. Max Tegmark'a verdiği yanıt gündem oldu. ABD'de eğitim aldığı okulda görevli profesörün yaptığı açıklamalara tepki gösteren Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR'ın lideri Selçuk Bayraktar dünyanın gündeminden düşmüyor. Her zaman övgü dolu sözlerle ve başarılarıyla anılan Bayraktar, bu kez çirkin bir söylemle karşı karşıya kaldı.

ABD'Lİ TEGMARK: ONA BURADA EĞİTİM VERDİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUM

Bayraktar'ın eğitim aldığı ve dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Bayraktar için "Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT: UTANMANIZ GEREKEN SOYKIRIMLARDIR

Söz konusu ifadelere ise Selçuk Bayraktar'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

MIT'E ÜSTÜN BAŞARISI NEDENİYLE DAVET EDİLMİŞTİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü. Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

