HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iddialarına yanıt!

Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iddialarına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Bayraktar, "Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iddialarına yanıt!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfının İBB'den bağış ve tahsis aldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI!

Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Kumar oynarken yakalanan kadınlar "gün yapıyorduk" dediKumar oynarken yakalanan kadınlar "gün yapıyorduk" dedi
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu bozdu

Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu bozdu

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

Aşırı yağış sonrası çöken yola böyle düştü

Aşırı yağış sonrası çöken yola böyle düştü

Kumar oynarken yakalanan kadınlar kendilerini böyle savundu: Gün yapıyorduk

Kumar oynarken yakalanan kadınlar "gün yapıyorduk" dedi

Yer: İstanbul! Ekmek sırasında kadınlar birbirlerine girdi

Yer: İstanbul! Ekmek sırasında kadınlar birbirlerine girdi

Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

Akarca Ovası'nda çekirge istilası! 'Güneydoğu'dan tarım işçileriyle geldi' söylemi tartışma yarattı

'Güneydoğu'dan tarım işçileriyle geldi' söylemi tartışma yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.