Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI B ilk performans uzun dayanım test uçuşunu yaptı

Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarına devam ediyor. Çorlu'daki hava üssünde çalışma yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin performans dayanım test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

"AKINCI B'NİN EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar "Akıncı da orucunu 35 bin feette bizimle birlikte açtı" notunu yazdı. Bayraktar videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Akıncı B'nin ilk performans uzun uçuşunu takip etmeye geldik. Akıncı B'nin eğitimleri devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi'nin üzerinde 35 bin feet'te, diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor. Akıncı-B iki adet daha gelişmiş ve güçlü motoruyla, ilk uzun performans testine 35 bin feet'te Saros Körfezi üzerinde 8 saattir uçarak devam ediyor" dedi.

Bayraktar eski bir geleneklerini de hatırlatarak "İftarda şayet yer istasyonundaysak ve hava aracı havadaysa çok eskiden kalan bir geleneğimiz olan hurma ve sütle orucumuzu açacağız" ifadelerini de kullandı.





