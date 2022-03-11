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  4. Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI B irtifa rekorunu kırdı

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI B irtifa rekorunu kırdı

11.03.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kendisine ait olan irtifa rekorunu kırdığını duyurdu. Test uçuşu için havalanan Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40.170 feet'e çıktı.

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI B irtifa rekorunu kırdı

Bayraktar AKINCI TİHA, Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "AKINCI 40. 100 ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." notunu düştü.

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Selçuk Bayraktar
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