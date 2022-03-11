Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI B irtifa rekorunu kırdı

Bayraktar AKINCI TİHA, Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "AKINCI 40. 100 ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." notunu düştü.

#AKINCI 4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ ft'te!#AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.



Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.



Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️???????????????????? pic.twitter.com/DJdbUPssXS — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022





