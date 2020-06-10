Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! Milli havacılık tarihinde rekor

Baykar Teknik M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sel\u00e7uk Bayraktar sosyal medya hesab\u0131ndan bir payla\u015f\u0131mda bulundu. \nSel\u00e7uk Bayraktar, TB2 \u0130HA'n\u0131n 200 bin saat g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, bunun Milli Havac\u0131l\u0131k tarihimizin bir rekoru oldu\u011funu ifade etti.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015fte 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n en pop\u00fcler telefonlar\u0131\u0130stanbul'da silahl\u0131 sald\u0131r\u0131: Seyir halindeyken \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc