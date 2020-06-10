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  4. Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! Milli havacılık tarihinde rekor

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! Milli havacılık tarihinde rekor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 07:16 | Son Güncelleme

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli Milli bir hava aracı TB2 İHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! Milli havacılık tarihinde rekor

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.

SELCUK

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