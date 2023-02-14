Selçuk Bayraktar ile vatandaşın deprem bölgesindeki diyaloğu gündem oldu! "Burada vakit harcamayın, gidin..."

Deprem bölgesini ziyaret eden isimlerden biri de Selçuk Bayraktar oldu. Daha önce depremzedeler için konut bağışını duyuran Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir vatandaş arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"GİDİN UÇAKLARIMIZI UÇURUN"

Vatandaş, Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" derken "Gidin uçaklarımızı uçurun. Bayrağımız dalgalanıyor, biz sana hep dua ediyoruz" sözleriyle devam etti.

Bayraktar ise "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

"YARAYI BİZ KENDİMİZ SARARIZ"

Vatandaşın "Biz kendimiz sararız" demesi üzerine Bayraktar "Hep beraber saracağız inşallah" yanıtını verdi.

BAYKAR BİN KONUT BAĞIŞLIYOR

Öte yandan BAYKAR, afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli bir şekilde bin konut bağışlayacaklarını açıklamıştı.

Videolu açıklamasında Selçuk Bayraktar, "Toplam yardım miktarımız 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bölgedeki acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2 bin mağdur kardeşimizin yaşayabileceği BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçiriyoruz. Bu zor günleri beraber atlatacağız" demişti.