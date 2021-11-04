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  4. Selçuk Bayraktar'ın silinen paylaşımı sonrası Facebook'tan "Hata oldu" açıklaması

Selçuk Bayraktar'ın silinen paylaşımı sonrası Facebook'tan "Hata oldu" açıklaması

04.11.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda konuşan Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Direktör Azzam Alameddin, Selçuk Bayraktar’ın Filistin paylaşımının Instagram’dan silinmesi hakkında, “Filistin vakasında hatalar oldu. Otomasyon hatası oldu hashtag bloke edildi, bu otomasyon hatasıydı. Hashtag bloke edilince Al Aksa Camii ile ilgili tüm postlar da otomatik olarak bloke edildi” dedi.

Selçuk Bayraktar'ın silinen paylaşımı sonrası Facebook'tan "Hata oldu" açıklaması

Selçuk Bayraktar’ın Instagram üzerinden yaptığı Mescid-i Aksa’da çıkan yangını dans ederek kutlayan Yahudilerin yer aldığı video, Facebook tarafından kaldırılmıştı.

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"İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"

Konu üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ’’Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabetleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın’’ ifadelerini kullanmıştı.

"FİLİSTİN VAKASINDA HATALAR OLDU"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna katılan Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Direktör Azzam Alameddin, bu konuyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

“Filistin, orası benim bölgem. Meta ile çalışmaya başladığımdan beri o bölge benim sorumluluğumda. Her zaman biliyoruz ki bu süreç yüzde yüz doğru olmayabilir. Ama biz doğrusunu yapmaya çalışacağız. Hep iyileştirmeye devam edeceğiz. Hatalar olmuş olabilir. Filistin vakasında hatalar oldu. Otomasyon hatası oldu hashtag bloke edildi. Bu otomasyon hatasıydı. Hashtag bloke edilince Al Aksa Camii ile ilgili tüm postlar da otomatik olarak bloke edildi. Bu bir hataydı, dediğim gibi otomasyon hatasıydı. Şimdi bu hatalar azalmaya başladı. Daha sonra bu bloke ile beraber sistem biraz karıştı. Instagram’dan bahsediyorum bu arada. Şimdi siz Instagram’da bir içerik paylaştınız diyelim, orijinal değilse eğer Instagram’ın iletişim şekli şöyle; daha çok orijinal içeriğe odaklanmak ister. Yani paylaşırsınız paylaşırsınız öyle olunca da öncelik sırasını aşağıya düşürebilir bazen. Al Aksa Camii’nde bu problem iki katına çıktı. Otomasyon problemi iki katına çıktı. Filistin olayından sonra bir dizi eylemde bulunduk. Otomasyon sistemimizi daha iyi geliştirebilmek için birçok da adım attık.” (İHA)

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Facebook adını değiştirdiFacebook adını değiştirdi


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Anahtar Kelimeler:
facebook Instagram Selçuk Bayraktar
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