Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, İlk uçuşuna gün sayan Türkiye'nin yeni gücü insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ait yeni görüntüleri paylaştı.

KANATLARI TAKILDI

Üretim hattına giren MİUS'un kanatları takılmış yeni gövde görselini paylaşan Bayraktar, "Pazar günü sülale boyu toplandık. Akıncı kareye sığmadı, maketi geldi. Cezeri isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipi geçtiğimiz haftalarda üretim hattına girmişti.



