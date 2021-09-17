Selçuk Bayraktar, Mirkelam müziği eşliğinde koştu: Konum atın geliyorum

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’na katılan gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mirkelam’ın efsane şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle karşılık verdi.

“Konum atın geliyorum gençler” diyen Bayraktar, o anları Twitter hesabından paylaştı.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarısı başlattı.

Bayraktar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini söyledi. Bu yıl da TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN desteğiyle yarışmanın dünya çapında bir noktaya geldiğine işaret eden Bayraktar, bu yıl tam görev yapan takımların olduğunu, aracın trafiğe benzeyen bir parkurda trafik işaretlerini takip ederek otomatik şekilde park edip görevi başarıyla tamamladığını anlattı.

AKILLI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR EN BÜYÜK DEVRİM

Bayraktar, otomotiv alanındaki gelişmelere değinerek “Otomotivdeki en büyük devrim; şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor, hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Dünya, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru gidiyor.” dedi. Bu süreçte en önemli konunun insan kaynağı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

200 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Bayraktar, TEKNOFEST'in geometrik artışla büyüdüğüne dikkati çekerek “İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrenci başvurdu. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu gelecek adına çok umut verici bir tablo” dedi.

