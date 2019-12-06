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Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:35 | Son Güncelleme

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı TEKNOFEST kapsamında görücüye çıkmıştı.

Akıncı'nın özellikleri arasında, konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olması dikkat çekiyor.

Akıncı'nın özellikleri arasında, konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olması dikkat çekiyor.

40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan Akıncı, özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak olan Akıncı, hava bombardımanı icra ederek milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek.

Akıncı İHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesini çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

Akıncı İnsansız Hava Aracı, TEKNOFEST sona erene kadar Atatürk Havalimanı'nda sergilenmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar TİHA TEKNOFEST

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