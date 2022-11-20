Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı! Bayraktar KIZILELMA testi başarıyla geçti

Türkiye, ilk insansız savaş uçağına adım adım yaklaşıyor. Motor Entegrasyon Testi'nin ardından bu sefer de Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamlandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrak'tar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ VE KALKIŞ YAPABİLECEK

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.



