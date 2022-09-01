Selçuk Bayraktar tarihi uçuşun merak edilen o anlarını paylaştı

Büyük ilgi gören TEKNOFEST KARADENİZ'İN en özel anlarından bir tanesi festivalin 2. gününde yaşanmış ve HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yapmıştı. Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Selçuk Bayraktar ise HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapmış ve Bayraktar o anları anlatmıştı. Bayraktar, havacılık tarihinde bir ilk imza attıklarını açıklamıştı. Son olarak tarihi uçuşla ilgili Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

"UÇTUĞUN YERE GÜNEŞ DOĞACAK"

Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar, “Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun’da kol kola kanat uçuşunda” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı. (İHA)



