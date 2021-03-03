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  4. Selçuk Bayraktar’a atılan ‘iftira’ davasında karar açıklandı

Selçuk Bayraktar’a atılan ‘iftira’ davasında karar açıklandı

03.03.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, iddiayı ortaya atan gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin açıkladığı kararda iddiaları ortaya atan köşe yazarı Orhan Uğuroğlu’nun T3 Vakfı’na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Olayın geçmişi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiası üzerine Bayraktar, “T3 Vakfı’na İBB’den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır” sözleriyle tepki göstererek konunun yargıya taşınacağını ifade etmişti.

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