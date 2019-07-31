Selçuk Belediye Başkanı akrabalarını işe aldığı iddialarını yalanladı

CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabalarını işe aldığı iddialarını yalanlayarak, "Adı geçen Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu benim sekreterimdir; ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir. 16 yıldır Selçuk Belediyesinin önemli birimlerinde önemli görevlerinde yer almış bir çalışandır" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabalarını işe aldığına dair iddiaları yalanladı. Sengel, iddiaların odağındaki personelin 2004 yılından bu tarafa Selçuk Belediyesinde çalıştığını ifade etti. Sengel, "Selçuk halkının sadece tüm gerçeği bilmesine karşılık bilip de bilmezliğe gelenleri ayrı yere koyarak ulusal medya ve aynı zamanda tüm Türkiye gerçekleri bilsinler istiyorum. Adı geçen Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, benim sekreterimdir; ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir. 16 yıldır Selçuk Belediyesinin önemli birimlerinde önemli görevlerinde yer almış bir çalışandır. Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da çalışmak, bizim yaptığımız tek bir şey var; o da mücadele etmek. Bizim yaptığımız tek bir şey var; hem kendimizin hem de halkımızın umutlarını filizlendirmek. Biz umutları filizlendirmeye devam edeceğiz; çünkü biliyoruz ki bizi kurtaracak tek bir şey var o da çok konuşmak değil çok çalışmaktır" dedi.

Öte yandan Başkan Sengel, göreve gelişinin 100. günü ile ilgili video paylaştı. Başkan Sengel, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Biz çok çalışıyoruz. 11 Nisan 2019 tarihinden itibaren; hiç durmadan, yılmadan, yorulmadan ve umutlarımızı tüketmeden çalışmaya devam ediyoruz. Yapılamaz dediler yaptık; borcunuz çok dediler, borçlarımızla mücadele etmeyi öğrendik. Biz Selçuk Belediye Başkanlığı ve Selçuk Belediye çalışanlarıyla bir ekip olmak nasıl onu gösterdik ve birbirimize güvendik" şeklinde konuştu.