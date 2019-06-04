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Selçuk Belediye Meclisinden Hayko Cepkin’e fahri hemşehrilik unvanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Selçuk Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında sanatçı Hayko Cepkin’e fahri hemşehrilik unvanı verildi.Selçuk Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında oy birliği ile sanatçı Hayko Cepkin’e fahri hemşehrilik unvanı verilmesine karar verildi.

Selçuk Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında sanatçı Hayko Cepkin’e fahri hemşehrilik unvanı verildi.
Selçuk Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında oy birliği ile sanatçı Hayko Cepkin’e fahri hemşehrilik unvanı verilmesine karar verildi. Sanatçıya Selçuk Belediye Meclisi tarafından yaptığı yenilikçi ve özgün müzik çalışmalarıyla ülkemizin prestijini üst seviyelere çıkarması, gönüllü olarak katıldığı THK Paraşüt Okulu faaliyetleri içinde yer alması, özellikle gençlere örnek olan çevreci, hayvan dostu ve aktivist kimliği, Selçuk Efes’in tanıtılmasına sunduğu katkı sebebiyle fahri hemşerilik beratı verilmesine karar verildi.

Hemşehrilik beratını Başkan Şengel’in elinden aldı
Selçuk Belediyesinin Saint Jean Bazilikası’nda düzenlediği Nazım Hikmet’i anma etkinliğine katılan sanatçı Hayko Cepkin’e sürpriz yaparak hemşehrilik beratını takdim eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bizim için çok kıymetli olan Selçuk’un tanıtımında çok büyük katkıları olan ve her daim varlığıyla, sözcükleriyle ve düşünceleriyle Selçuk Efes’te hemşehri gibi davranan Sayın Hayko Cepkin’i bugün Belediye Meclisinde fahri hemşehri ilan ettik. Hemşehrilik beratını tüm Selçuk halkı adına vermek istiyorum" dedi.
Sanatçının sadece Selçuk’un değil, Türkiye’nin uluslararası anlamda önemli bir değeri olduğunu ifade eden Sengel, "Bence bu berat gecikmiş bir şeydi. Hayko Cepkin Selçuk aşığı olan, Selçuk’a her zaman büyük katkıları olan birisidir. Biz bunu bir beratla taçlandırmak istedik” diye konuştu.
Hemşehrilik beratının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Hayko Cepkin, "Burada bu güzel gecede bir ilki yaşıyorum. On senedir Selçuk’ta yaşıyorum. Mümkün olduğunca popüler kültürün içerisinde ulaşabildiğim her insana gerek televizyon programlarıyla, gerekse yaptığım aktivitelerle Selçuk ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Şimdi Selçuk’ta hemşehri ilan edildiğim için daha da mutluyum. Bundan sonra Selçuk için daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

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