Selçuk Gün'ün şüpheli kaybı! Müge Anlı'nın yayını sonrası harekete geçildi, didik didik aranıyor

Zonguldak Ereğli’ye bağlı Gebe köyünde ikamet eden dört çocuk babası 33
yaşındaki Selçuk adıyla bilinen Necati Gün, 26 Eylül Pazar günü esrarengiz bir şekilde kayboldu.
Gazeteci Müge Anlı’nın ele aldığı şüpheli kayıpla ilgili yakınlarından edinilen bilgiler dikkat çekiciydi. Geceyi kuzeni ile birlikte alkol ve yasaklı madde alarak geçiren Necati Gün, o gün sabaha karşı ağlayarak evine dönmüş; gelen bir telefon üzerine evinden ayrılmıştı. Köy meydanında kendisini gören yakın arkadaşı ve bir köylüsünün iddiasına göre Gün, üzeri ıslak ve perişan bir haldeydi.
Aracı ormanlık bir arazi yakınlarında terk edilmiş halde bulunan Necati Gün’ün kaybolmadan iki gün önce kendisini daha önce de kuzeniyle aldatan eşiyle ihanet
iddiası üzerine tartıştığı öğrenildi. Ailesinin görüşmelerini istemediği en yakın arkadaşlarından ve kuzenlerinden şüphelendiği Gün’ün kaybıyla ilgili Müge
Anlı’nın yayınları sonrası yetkililer harekete geçti.
Dört çocuk babası Selçuk Gün için kaybının 18. gününde Zonguldak İl Jandarma
Komutanlığına bağlı 24 kişiden oluşan iki komando timi ve 20 kişiden oluşan üç
asayiş timi tarafından arama çalışması başlatıldı. Zonguldak Ereğli’ye bağlı Gebe
köyü ve çevresinde başlatılan arama çalışmalarına kadavra köpeği Şila ile iz takip
köpeği Diyar da katıldı. Kayıp Selçuk Gün’ün arabasının bulunduğu ve telefon
sinyalinin alındığı son bölgede yoğunlaşacak arama çalışmaları, Müge Anlı
tarafından da canlı yayında an be an ekrana getirildi.
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