Selçuk Gün'ün şüpheli kaybı! Müge Anlı'nın yayını sonrası harekete geçildi, didik didik aranıyor

Zonguldak Ereğli’ye bağlı Gebe köyünde ikamet eden dört çocuk babası 33

yaşındaki Selçuk adıyla bilinen Necati Gün, 26 Eylül Pazar günü esrarengiz bir şekilde kayboldu.

Gazeteci Müge Anlı’nın ele aldığı şüpheli kayıpla ilgili yakınlarından edinilen bilgiler dikkat çekiciydi. Geceyi kuzeni ile birlikte alkol ve yasaklı madde alarak geçiren Necati Gün, o gün sabaha karşı ağlayarak evine dönmüş; gelen bir telefon üzerine evinden ayrılmıştı. Köy meydanında kendisini gören yakın arkadaşı ve bir köylüsünün iddiasına göre Gün, üzeri ıslak ve perişan bir haldeydi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Aracı ormanlık bir arazi yakınlarında terk edilmiş halde bulunan Necati Gün’ün kaybolmadan iki gün önce kendisini daha önce de kuzeniyle aldatan eşiyle ihanet

iddiası üzerine tartıştığı öğrenildi. Ailesinin görüşmelerini istemediği en yakın arkadaşlarından ve kuzenlerinden şüphelendiği Gün’ün kaybıyla ilgili Müge

Anlı’nın yayınları sonrası yetkililer harekete geçti.

BÖLGE DİDİK DİDİK EDİLECEK

Dört çocuk babası Selçuk Gün için kaybının 18. gününde Zonguldak İl Jandarma

Komutanlığına bağlı 24 kişiden oluşan iki komando timi ve 20 kişiden oluşan üç

asayiş timi tarafından arama çalışması başlatıldı. Zonguldak Ereğli’ye bağlı Gebe

köyü ve çevresinde başlatılan arama çalışmalarına kadavra köpeği Şila ile iz takip

köpeği Diyar da katıldı. Kayıp Selçuk Gün’ün arabasının bulunduğu ve telefon

sinyalinin alındığı son bölgede yoğunlaşacak arama çalışmaları, Müge Anlı

tarafından da canlı yayında an be an ekrana getirildi.