İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Selçuk Havacılık Şenlikleri" düzenlendi.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Selçuk Efes Havalimanı'nda gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı şenlikte konuşan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk'taki turizm noktalarına yönelik önemli projelerinin olduğunu belirterek, "En kısa zamanda bu projeleri hayata geçireceğiz. Turizm merkezlerimizde yatak sayımız yeterli değil. Yatak sayımızı bir an önce arttırmamız gerekiyor." dedi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise şenlikte halkın olmamasına dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin halka açılması gerektiğini kaydetti.
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de organizasyonun ilk kez düzenlediğine işaret ederek, "Selçuklu vatandaşlarımızı mutlaka görmek isteriz. Bu ilk kez düzenleniyor. Herkesin katıldığı bir şenlik yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl müdürümüz ve belediye başkanlarımızın söyledikleri doğrudur. Olması gereken, Selçuk'un ve İzmir'in tanıtılmasıdır. Ben de yeniyim burada, eylül ayında başladım göreve. Belediye başkanımız da yeni. Biz karşılıklı beyin fırtınası yaparak Selçuk için daha iyi neler yapılabilir, bunu konuşacağız." diye konuştu.
- Minik Erdem uçuş heyecanı yaşadı
Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumunun paraşütçüleri, 12 bin fitten tandem atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçülerinden biri Türk bayrağı, biri de Atatürk fotoğrafının bulunduğu posterle atlayış yaptı. Şenliğe katılanlar atlayışa büyük ilgi gösterdi.
Etkinlik için Aydın'dan gelen 10 yaşındaki engelli öğrenci Erdem Batur ise ilk defa uçağı binmenin heyecanını yaşadı. Pilot eşliğinde uçağa bindirilen Batur, ilk kez uçağa bineceğini dile getirerek, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bugün 23 Nisan ve herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun." şeklinde konuştu.
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