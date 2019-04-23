İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Selçuk Havacılık Şenlikleri" düzenlendi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Selçuk Efes Havalimanı'nda gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı şenlikte konuşan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk'taki turizm noktalarına yönelik önemli projelerinin olduğunu belirterek, "En kısa zamanda bu projeleri hayata geçireceğiz. Turizm merkezlerimizde yatak sayımız yeterli değil. Yatak sayımızı bir an önce arttırmamız gerekiyor." dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise şenlikte halkın olmamasına dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin halka açılması gerektiğini kaydetti.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de organizasyonun ilk kez düzenlediğine işaret ederek, "Selçuklu vatandaşlarımızı mutlaka görmek isteriz. Bu ilk kez düzenleniyor. Herkesin katıldığı bir şenlik yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl müdürümüz ve belediye başkanlarımızın söyledikleri doğrudur. Olması gereken, Selçuk'un ve İzmir'in tanıtılmasıdır. Ben de yeniyim burada, eylül ayında başladım göreve. Belediye başkanımız da yeni. Biz karşılıklı beyin fırtınası yaparak Selçuk için daha iyi neler yapılabilir, bunu konuşacağız." diye konuştu.