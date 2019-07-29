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SELÇUK İNAN AVUSTURYA KAMPINDAN EŞİ RAHATSIZLANDIĞI İÇİN AYRILMIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın,  gelme nedeni belli oldu.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA)
Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, gelme nedeni belli oldu. Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Galatasaray'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti. Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ ALLAHA ŞÜKÜR"
Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Selçuk İnan'ın hastaneye gelişi
-Selçuk İnan'ın eşinin durumunu söylemesi
-Selçuk İnan'ın annesinin hastaneden çıkışı
-Selçuk İnan'ın annesinin araca binerek hastaneden ayrılması
-Genel ve detaylar

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