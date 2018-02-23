MAGAZİN

Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 13:34 | Son Güncelleme

Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı’nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü

Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti.

Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu.

Selçuk Kabadayı’nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü. Selçuk Kabadayı’nın eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına ünlü sunucu katılmadı.

Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Kabadayı murat başoğlu Burcu Başoğlu

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
MANEVİYATSIZ ADAM..ALACAĞIN PARA İLE KADIN SIRTINDAN MANEVİYAT MI KAZANACAN...YAZIKLAR OLSUN SANA...
Diğer Haberler
Yeliz Yeşilmen Romanları çok kızdırdı

Yeliz Yeşilmen Romanları çok kızdırdı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Asena kararını verdi: Oryantali bırakacağım

Asena kararını verdi: Oryantali bırakacağım

Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

Doğuş kendisine 'şarkıcı' denmesine sinirlendi

Doğuş kendisine 'şarkıcı' denmesine sinirlendi

Deniz Çakır'a Oktay Kaynarca sorulunca...

Deniz Çakır'a Oktay Kaynarca sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.