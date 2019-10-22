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Selçuk Mızraklı tutuklandı

22.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

Pazartesi günü gözaltına alınan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Selçuk Mızraklı tutuklandı

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandığı bildirildi. Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Mızraklı’nın yanı sıra Diyarbakır’ın Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinin HDP’li belediye başkanları da dün görevden alınarak gözaltına alınmıştı. Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Kezban Yılmaz’ın sorgularının sürdüğü belirtildi.

HDP'den "siyasi darbe" açıklaması

HDP'nin internet sayfasında yapılan açıklamada, "Belediye eş başkanlarımızın gözaltına alınmalarının bu belediyelerimizi de kayyımlarla gasp etmek amacıyla yapıldığı ortadadır" denilerek "İktidarın, kazanımlarımıza dönük, halklarımızın/seçmenlerimizin iradesine dönük siyasi darbe hamlelerini, haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamalarını ifşa etmeye, bu irade gaspına karşı her türlü meşru, hukuki, demokratik ve sivil protestolarımızı, direnişimizi aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos’ta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe ile birlikte görevden alınmış ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının yerine il valileri kayyum olarak atanmıştı.

DW,dha /SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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