Selçuk Mızraklı ve Tunç Soyer Aynı Panelde

Diyarbakır’ın görevden alınan HDP’li Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun Bilim Kongresi'nin son gününde düzenlenen "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" başlıklı panelde konuştu. Yürütücülüğünü Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı panele Karaburun Belediyesi Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı. Mızraklı, panelin yapıldığı salona girişinde "Her yer Amed, her yer direniş", "Kayyumlar gidecek, biz kazanacağız" sloganlarıyla karşılandı. Panelde konuşan Tunç Soyer, kayyum atanması konusunda “Hukuk başka bir şey, yasa başka bir şey. Önce bunun ayrımını yapmak lazım. Eğer demokrasi varmış gibi yapacaksanız öyle yasal düzenlemeler ortaya koyabilirsiniz ki ‘bunlar hukuki’ denir. Ama eğer demokrasi varsa, siz görevden aldığınız bir belediye başkanının yerine o meclisten birini başkan olarak seçmek zorundasınız. Eğer bunu yapmıyorsanız hangi yasal mevzuatı hazırlarsanız hazırlayın onun adı hukuki değildir, onun adı demokratik değildir. Dolayısıyla bugün hukuki meşruiyeti olmayan bir kararla karşı karşıyayız. Bu elbet demokrasi duvarına toslayacaktır. Elbet hak yerini bulacaktır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sonrasında büyük bir dip dalgayla karşılaştık. O dip dalga aslında demokrasi varmış gibi yapılan şeye bir itirazın ifadesidir” diye konuştu.

​“Dayanışmayı güçlendirmek zorundayız” Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğa imecedir demiştim. Biz onu beceremedik. Biz şimdiden sonra onu becermek zorundayız. Biz birbirimize el vermek zorundayız. Birbirimizle omuz omuza olmak zorundayız. Birbirimizle dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Bunun enstrümanlarını, yöntemlerini bulmak zorundayız, yaratmak zorundayız. Aksi taktirde hepimiz daha çok tek tek dayak yemeye devam edeceğiz.” Mızraklı’dan Avatar benzetmesi Selçuk Mızraklı ise, salonu Kürtçe selamladı ve "Avatar filminde bir yaşam ağacı vardı. Filmde oyuncular birbirine baktıklarında seni görüyorum değil, hissediyorum diyorlardı. Amed' i görmeniz mi gerekiyor, hissetmeniz mi gerekiyor? Hissetmemiz gerekiyor" diye konuştu. İstanbul yerel seçimlerinin tekrar edilmesini hatırlatan Mızraklı, 'Fakat kayyumlar önce İstanbul'da atanmadı. Herkesin gözünün içine baka baka Kanun Hükmünde Kararnameler gerekçe gösterilerek beş büyük ilçede, Diyarbakır Bağlar’ın nüfusu 450 bindir, Bağlar’da yüzde 73 oy alan kişiye değil de ikinci sıradaki yüzde 23 oy alan AKP’li adaya belediye başkanlığı verildi. Meclislerin yapısı değiştirildi. Bizim eş başkanlık sistemimize dönük ciddi bir budama süreci başlatıldı” dedi.

Mızraklı Diyarbakır Şehir Tiyatrosu’nun Memu Zin oyununun İzmir’de de sergilenmesini istediğini söyledi. İzmir'in Opera binasının biteceğini hatırlatan Soyer, "Mem u Zin'i orada gösterelim" diye konuştu. “31 Mart’ın, 23 Haziran’ın sihrini bozdurmadık” Daha sonra İzmir’e geçen Mızraklı HDP il örgütünde partililerle buluştu. “Biz yanlış yapmadık” diyen Mızraklı belediye kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması için çaba harcadıklarını belirtti. Görevden alınmalarının hukuki olmadığını vurgulayan Mızraklı “Amed’de, Van’da, Mardin’de şekillenen bu duruş öyle bir mayalanma gösterdi ki Türkiye’nin her yerindeki vicdan sahibi, demokrasi ve hukuk değerlerine inanan birçok çevrenin sempatisini, güvenini, desteğini kazandı. Faşizmin bu atağı 2016’nın çok ötesine geçerek çok güçlü, sadece bizimle sınırlı olmayan, oldukça geniş demokrasi çevrelerinin karşı duruşuyla, itirazıyla karşılaştı. Bunu hesap etmemişlerdi. Yaptıkları hesap 31 Mart’ın, 23 Haziran’ın sihrini bozmaktı. Sihri bozdurmadık. Aksine faşizmin yenilgisinin yakın olduğunu, kendilerinin ömrünün dolduğunu ve gideceklerini hatırlattı” ifadelerini kullandı.