Selçuk Mızraklı’dan Mahkeme Boykotu Kararı

Görevden alındıktan sonra yerine kayyum atanan ve tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, adliye binasına getirilmediği taktirde, bir daha duruşmalara katılmayacağını açıkladı.
112 gündür tutuklu olan ve hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası istenen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mızraklı tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü sistemle katıldı.
Duruşmayı, HDP Milletvekilleriyle birlikte yabancı gözlemciler, Avrupa Birliği Delegasyonu üyeleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcileri, bir grup yazar ve akademisyen de izledi.
Duruşmada ilk sözü Avukat Mehmet Emin Aktar aldı. Aktar, kovuşturmanın genişletilmesinin isteyerek, “Tahliye kararı veremiyorsanız bize sebebini açıklayın ve bu dosyadan çekilin” dedi.
Ancak mahkeme heyeti kovuşturmanın genişletilmesi talebini kabul etmedi. Daha sonra söz alan savcı Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Savcının tutukluluk halinin devamını istemesine karşı söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, "Bu dava üretilmiş bir davadır” diyerek sözlerine başladı. Aydın, “Kim belediye başkanı seçilseydi bu hukuksuzlukla karşılaşacaktı. Hukuku tartışmayız burada. İddianame karar oluşturuyorsa, mahkeme başkanı neden o koltukta oturuyor? Biz neden savunma yapıyoruz şu anda? Siz yargılamanın yolunu açmalısınız? Bir an önce Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı tahliye edilsin. Sizin tabirinizle tüm deliller toplanmışsa niye tutuklu tutuyorsunuz. Tutuklama için hiçbir gerekçe yok. Bu suça ortak olmayın. Burada bir suç var. Yasadışı elde edilmiş deliller var ve müvekkil tutukludur. Adli kontrol tedbiriyle de olsa tahliye edilmesi talebinde bulunuyorum" diye konuştu.
Mahkemede son sözü sorulan Mızraklı ise bir daha duruşmaya görüntülü sistemle katılmayacağını söyledi. Mızraklı, “Duruşmaya SEGBİS'le katılmam hukuka aykırıdır. Bir daha SEGBİS'le katılmayacağımı belirterek, tutukluluk halime dair son sözlerimi söylüyorum. Geçen mahkemede davanın siyasi saiklerle açıldığı iddiam, bu duruşmada doğrulandı. Bizler defalarca siyasi saiklerle açılan davalarla karşılaştık. Birçok ülkede siyasi saiklerle açılan davalar, ülkenin tarihine kara leke olarak geçti. Bu vakaların karşısında siyasi iktidarın verdiği karara uyarak kolaycılığa kaçılmamalı. Herkes bu durumdan sorumludur. ‘Ben yanıltıldım aldatıldım’la olmaz” şeklinde konuştu.
Mahkeme, Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından, izleyenlerin adliye önünde yapmak istedikleri açıklamaya polis, Valiliğin “yasak kararı”nı gerekçe göstererek izin vermedi. Kalkanlarla gazetecilerin görüntü alınması engellenince, grup açıklama yapmaktan vazgeçti.
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