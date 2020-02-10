Selçuk Mızraklı’dan Mahkeme Boykotu Kararı

Savcının tutukluluk halinin devamını istemesine karşı söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, "Bu dava üretilmiş bir davadır” diyerek sözlerine başladı. Aydın, “Kim belediye başkanı seçilseydi bu hukuksuzlukla karşılaşacaktı. Hukuku tartışmayız burada. İddianame karar oluşturuyorsa, mahkeme başkanı neden o koltukta oturuyor? Biz neden savunma yapıyoruz şu anda? Siz yargılamanın yolunu açmalısınız? Bir an önce Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı tahliye edilsin. Sizin tabirinizle tüm deliller toplanmışsa niye tutuklu tutuyorsunuz. Tutuklama için hiçbir gerekçe yok. Bu suça ortak olmayın. Burada bir suç var. Yasadışı elde edilmiş deliller var ve müvekkil tutukludur. Adli kontrol tedbiriyle de olsa tahliye edilmesi talebinde bulunuyorum" diye konuştu.

Mahkemede son sözü sorulan Mızraklı ise bir daha duruşmaya görüntülü sistemle katılmayacağını söyledi. Mızraklı, “Duruşmaya SEGBİS'le katılmam hukuka aykırıdır. Bir daha SEGBİS'le katılmayacağımı belirterek, tutukluluk halime dair son sözlerimi söylüyorum. Geçen mahkemede davanın siyasi saiklerle açıldığı iddiam, bu duruşmada doğrulandı. Bizler defalarca siyasi saiklerle açılan davalarla karşılaştık. Birçok ülkede siyasi saiklerle açılan davalar, ülkenin tarihine kara leke olarak geçti. Bu vakaların karşısında siyasi iktidarın verdiği karara uyarak kolaycılığa kaçılmamalı. Herkes bu durumdan sorumludur. ‘Ben yanıltıldım aldatıldım’la olmaz” şeklinde konuştu.

Mahkeme, Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından, izleyenlerin adliye önünde yapmak istedikleri açıklamaya polis, Valiliğin “yasak kararı”nı gerekçe göstererek izin vermedi. Kalkanlarla gazetecilerin görüntü alınması engellenince, grup açıklama yapmaktan vazgeçti.

