Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, geçen 15 Ocak'ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada arkasından gelen bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi. Olayın hemen ardından yakalanan şüphelilerden G.T. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi de daha sonra polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5 oldu.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Twitter'da yer alan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, apartmandan çıkarak aracına yönelen Özdağ'a arkasından gelen kişinin sopa ile saldırdığı görüldü. Bu kişiye karşılık veren Özdağ'a, diğer bir kişinin de saldırdığı görüldü. Şüphelilerin olaydan sonra kaçması da güvenlik kamerasında yer aldı. (DHA)





