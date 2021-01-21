Selçuk Özdağ'dan hakkındaki 'taciz' iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci Metin Özkan'ın TV 100’de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programında gündeme getirdiği Muğla’da üniversitede öğrencilerine cinsel saldırılarda bulunduğuna dair iddialarına yanıt verdi.

Selçuk Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özür Dilemek Yerine İftiralarla Gündemi Değiştirmeye Çalışanlara Cevabımdır:

"Evimin önünde pusu kurarak silahlı saldırı gerçekleştirenleri ve onları azmettirenleri kınamak ve özür dilemek yerine gündemi değiştirmek için hakkımda başlatılan iftira ve karalama kampanyası

nedense hiç şaşırtmadı. Siyasi bir mücadeleyi, yine siyasi kültür gereği sözle yapmak yerine, silah çekmek, arkadan vurmak, bir kişiye yedi kişi saldırmak ve de tüm bu yaptıklarının arkasında durma cesareti gösterememek...

"Özür dilemek yerine bu sefer de aile, namus ve şeref kavramları konu edilerek bel altı vurmanın dayanılmaz konforuna sığınmanın da ne kadar mertçe olduğu malum. Tumturaklı lafların ve etiketlerin arkasına sığınıp çok şey konuşurken esasen hiçbir şey söylememek de ayrı bir haslet olsa gerek. Konuşmaya başlarken iddia ediyoruz derken cümle biterken itham edip kesin hüküm bildiren bu tarzın hukuk ve kanun önünde azade kalacağına mı güveniyorsunuz? Milletimiz bu tarzın daha önceki sahiplerini iyi tanımaktadır.