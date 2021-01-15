Selçuk Özdağ kimdir? İşte Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın hayatı!

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın hayatı gündem oldu. 7 Ağustos 1958 tarihinde Kırşehir'de doğan Selçuk Özdağ, Kırşehir'de Konur'da dünyaya geldi. 13 Eylül 2015 tarihinde genel başkan yardımcılığı yapan Özdağ, 2011 yılında ilk defa Türkiye genel seçimlerinde Manisa milletvekili oldu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak tekrar meclise girmiştir. Peki Selçuk Özdağ kimdir, nerelidir? İşte Selçuk Özdağ'ın hayatı ve hakkında merak edilenler...

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde Halil ve Hatice Özdağ çiftinin çocuğu olarak Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde dünyaya geldi. Ankara'da ilk ve orta öğretimini bitiren Özdağ daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden (şu anki Manisa Celal Bayar Üniversitesi) mezun oldu.

SELÇUK ÖZDAĞ'IN EĞİTİM HAYATI

Selçuk Özdağ daha sonra yüksek lisansını 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında tamamladı.