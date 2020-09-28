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Selçuk Şahin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Geçen sezon Bursaspor kaptanlığı yapan Selçuk Şahin, 22 yıl süren aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Selçuk Şahin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

elçuk Şahin, profesyonel futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı.

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