Selçuk Şirin: ‘Bizi Birleştirecek Tek Alan Eğitim’

Şirin, açıklanan yeni eğitim vizyonuyla ilgili saptanan hedef ve projeleri incelediğini belirterek, “Vizyon Belgesi'nde benim ilk bakışta dikkatimi çeken nokta, genel çerçeve olarak, ‘veriye dayalı karar verme mekanizmasına’ yapılan vurgu. Bu çok çok kıymetli bir şey. Eğer bu genel prensibi koruyabilirsek eğitim konusundaki sorunları çözme kapasitemiz zaten kendiliğinden artar. Her sabah erken kalkanın aklına gelenin reform diye uydurduğu sistemden kurtulmanın başka yolu yok” dedi.

Türkiye’nin yeni eğitim sistemindeki hedeflerini, başta mülteci çocukların eğitimi olmak üzere başarılı uluslararası çalışmalara imza atan eğitim gönüllüsü ve New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

“Öğretmenlere yetki ve saygınlık getirecek adımlar çok önemli”

Şirin, bugün açıklanan vizyon belgesinde gördüğü ikinci önemli noktanın da “öğretmenlerin saygınlığını arttırıcı adımların atılması” olduğunu söyledi. Şirin, “Bu ikinci nokta da çok önemli zira öğretmen olmadan öğrenme de olmuyor. O nedenle de hem öğretmenlere hem müdürlere yetki ve saygınlık getirecek adımlar çok kıymetli” dedi.

“Eğitim vizyonunu hayata geçirmek için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor”

Açıklanan vizyon belgesinde gördüğü üçüncü önemli noktanın da okul öncesi eğitime yapılan vurgu olduğunu belirten Şirin, “Benim yıllardır ısrarla üstünde durduğum okul öncesi eğitime olan vurgu. Anaokulunun zorunlu olması şimdiye kadar çoktan yapılması gereken bir reformdu. Hep dediğim gibi her şehre bir üniversite açmak yerine her mahalleye kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu açalım. Ziya Hoca'nın da dediği gibi bu bir vizyon belgesi. Şimdi tüm toplumun, her kesimin bu belgeyi hayata geçirmek için elini taşın altına koyması, buradaki hedeflerin takipçisi olması gerekiyor. Çünkü eğitim bizi birleştirecek yegane alandır” diye konuştu.