Selçuk Tepeli'den sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

FOX TV’de Fatih Portakal’ın görevi bırakmasının ardından ana haber bültenini sunan Selçuk Tepeli, kadına şiddet ile ilgili sözleriyle muhalefete sert sözlerle yüklendi.

"BEN GÖREMİYORUM"

3 ayrı kadın cinayeti hakkında konuşan ve tepkisini dile getiren Tepeli şu ifadeleri kullandı:

“Siyasette şuanda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı? Ben göremiyorum.

"SİZ GERİ ZEKALI MISINIZ?"

Valla Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde bir laf etmişti. Ondan referans alarak söylüyorum. O bambaşka bir konuda söylemişti tam olarak ne olduğunu da hatırlamıyorum ama. Hiç birinci maddesi falan yapan bir siyasi parti olmadığı için ondan referans alarak söylüyorum.

Ya siz geri zekalı mısınız? Bu ülkenin yarısı, seçmenlerin yarısı kadın. Kadınların şiddet gördüğü bir ülkede böyle bir hareket başlatmayı niye hiçbiriniz akla getirmiyorsunuz bunu çözemiyorum”

