Selçuk Tepeli FOX TV Ana Haber'de dün çiftçilere ilişkin bir haber üzerine gündem oldu. Yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü gazeteci bu kez yaptığı hareketle izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyadaki iddiaların ardından Selçuk Tepeli FOX TV'den kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin işine son mu verildi? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SELÇUK TEPELİ FOX TV'DEN KOVULDU MU?

Selçuk Tepeli FOX Ana Haberin dün akşamki yayınında izleyenleri şoke etti.

"Tapusunu alamayan köylüler" haberinin dönüşünde sinirli olduğu görülen Tepeli ilk başta uzun süre sessizliğini korudu. "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli önce elindeki kalemi masaya fırlattı.

Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kırdı. Bardaktaki suyun bir kısmı kameralara geldi. İzleyicilerin de şaşkınlığa uğradığı anların ardından reji diğer haber geçti. Tepeli dönüşte bardak kırmasıyla ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam etti.

Sosyal medyada Selçuk Tepeli'nin işine son verildiği öne sürüldü.

SELÇUK TEPELİ'NİN İŞİNE SON MU VERİLDİ?

Sosyal medyada Selçuk Tepeli'nin FOX TV yönetimi tarafından işine son verildiği iddia edildi.

FOX TV yönetimi ya da Selçuk Tepeli tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli 1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi.

Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans yapan Selçuk Tepeli 2 derginin yayın yönetmenliğini yaptı.

Selçuk Tepeli, Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı. Ceyda Karan'la Eksen adlı programı ve Gün Başlıyor adlı programı sundu. Selçuk Tepeli, 2020 yılında ise Fatih Portakal'ın görevinden ayrılmasının ardından FOX Ana Haber sunuculuğuna getirildi.

Selçuk Tepeli evli ve 2 çocuk babasıdır.

