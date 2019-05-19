Selçuk ve Seferihisar’da 78 kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde, yasa dışı yollarla lastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışan, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 78 kaçak yakalandı.

Devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı, Seferihisar Teke Burnu açıklarında bir grup kaçağın, lastik botla hareket halinde olduklarını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan’a geçmeye çalışan 54 kaçağı yakaladı.

Selçuk’ta da Pamucak sahili açıklarında yine lastik botla açılan 24 kaçak Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 78 kaçak, sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

