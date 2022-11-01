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Selçuklu Belediyesi Ardıçlı’ya sağlık ve sosyal tesis kazandırılıyor

01.11.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ardıçlı Mahallesine kazandırılacak olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisinin ihalesi tamamlanarak tesisin yapımına başlandı. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Ardıçlı’ya sağlık ve sosyal tesis kazandırılıyor

Geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanan ve Ardıçlı Mahallesine kazandırılacak olan sağlık ve sosyal tesisin ihalesi tamamlanarak yapımına başlanıldı.

975 metre kare inşaat alanına sahip olacak Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi yer alacak. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katında Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katında ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi bulunacak.

"ARDIÇLI MAHALLEMİZE DEĞER KATACAK BİR TESİS KAZANDIRACAĞIZ"

Ardıçlı Mahallesi’ne yapılacak tesisin, bölgenin önemli bir eksiğini tamamlayacağını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak sağlık ve sosyal alanında yatırımlarımızı vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Ardıçlı Mahallemize yapılan sosyal konutların olduğu bölgemize yeni bir sağlık ve sosyal tesis kazandırıyoruz.

Bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hem Aile Sağlığı Merkezi hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aynı zamanda Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi şeklinde birimlerin bulunduğu toplamda 975 metrekarelik inşaat alanına sahip bir binayı inşallah hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete sunacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilçe genelinde yaptığımız hizmetlerle birlikte inşallah bu bölgede de yeni hizmetleri ortaya koymuş olacağız" dedi.

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