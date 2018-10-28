Selçuklu film platosu için Hollywood görüşmeleri

25 dönümlük araziye kurulu, 66 bin metrekaresi açık, 20 bin metrekaresi kapalı toplam 86 bin metrekarelik platoda tonlarca demir, çelik ve ahşap kullanıldı.

Dönem filminin çekildiği 12. yüzyıl Konya'sını tasvir eden film platosu, sanatçıların kullandığı aksesuar ve kostümler, filmin gösterime girmesinin ardından, farklı dizi ve film yapımcıları tarafından kullanılmaya devam etti.

​Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yapıların gerçeğe yakın prototiplerinin bulunduğu platoda, sokaklar, döneme ait kasap, manav, fırıncı, kumaşçı ve benzeri meslek sahiplerinin dükkanları yer alıyor.

TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selçuklu dönemine ait en büyük film platosunu kurduklarını söyledi.

- Başka projelerde de kullanılmaya başlandı

Platonun, Direniş Karatay filminden sonra da çeşitli film ve belgesellerin çekiminde kullanılmaya devam ettiğini belirten Öztürk, "Biz orada çok önemli bir çalışma yapmıştık. Her türlü belgeselin, dizinin veya filmin çekileceği stüdyoları oluşturduk." dedi.

Film setinin başka projelerde de kullanılması için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Öztürk, Hollywood yapımcılarına ulaşmak için New York'da temsilciliği bulunan bir Türk şirketiyle görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Öztürk, görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, "Şu anda farklı görüşmelerimiz var çünkü Hollywood apayrı bir dünya biliyorsunuz. Bizim bununla ilgili bir web sayfamız var, o web sayfası üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Farklı görüşmeler, farklı iletişim kaynakları da oluşturuldu." diye konuştu.