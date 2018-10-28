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Selçuklu film platosu için Hollywood görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

Konya'da, KTO Karatay Üniversitesi tarafından "Direniş Karatay" filmi için kurulan film platosunun Hollywood yapımcılarına kiralanması için çalışma başlatıldı - ​Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yapıların gerçeğe yakın prototiplerinin bulunduğu platonun, farklı projelerde de kullanılması için web sayfası oluşturuldu - KTO Başkanı Selçuk Öztürk: - "Şu anda farklı görüşmelerimiz var çünkü Hollywood apayrı bir dünya biliyorsunuz. Bizim bununla ilgili bir web sayfamız var, o web sayfası üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Farklı görüşmeler, farklı iletişim kaynakları da oluşturuldu"

TANER AYDIN - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, "Direniş Karatay" filmi için kurduğu film platosunu Hollywood film yapımcılarına kiralamak için çalışma başlattı.

Bu yıl mart ayında vizyona giren Direniş Karatay filminde, Moğol saldırılarının yoğun biçimde yaşandığı dönemde, zor şartlar altında Selçuklu Devleti'nde Emir Celalettin Karatay'ın önderliğinde kurulan Karatay Medresesi'nin başarı dolu kuruluş hikayesi anlatılıyor.

Dönem filminin çekildiği 12. yüzyıl Konya'sını tasvir eden film platosu, sanatçıların kullandığı aksesuar ve kostümler, filmin gösterime girmesinin ardından, farklı dizi ve film yapımcıları tarafından kullanılmaya devam etti.

Başrolünde Mehmet Aslantuğ'un oynadığı filmin çevrildiği platonun yapımı ise tam 3 ay sürdü.

25 dönümlük araziye kurulu, 66 bin metrekaresi açık, 20 bin metrekaresi kapalı toplam 86 bin metrekarelik platoda tonlarca demir, çelik ve ahşap kullanıldı.

Tarih danışmanların öncülüğünde tamamını Konyalı ustaların inşa ettiği plato, Selçuklu dönemini eksiksiz yansıtırken, tarih eksenli Hollywood film setlerindeki görsellik ve kaliteyi aratmıyor.

​Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yapıların gerçeğe yakın prototiplerinin bulunduğu platoda, sokaklar, döneme ait kasap, manav, fırıncı, kumaşçı ve benzeri meslek sahiplerinin dükkanları yer alıyor.

TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selçuklu dönemine ait en büyük film platosunu kurduklarını söyledi.

- Başka projelerde de kullanılmaya başlandı

Platonun, Direniş Karatay filminden sonra da çeşitli film ve belgesellerin çekiminde kullanılmaya devam ettiğini belirten Öztürk, "Biz orada çok önemli bir çalışma yapmıştık. Her türlü belgeselin, dizinin veya filmin çekileceği stüdyoları oluşturduk." dedi.

Film setinin başka projelerde de kullanılması için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Öztürk, Hollywood yapımcılarına ulaşmak için New York'da temsilciliği bulunan bir Türk şirketiyle görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Öztürk, görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, "Şu anda farklı görüşmelerimiz var çünkü Hollywood apayrı bir dünya biliyorsunuz. Bizim bununla ilgili bir web sayfamız var, o web sayfası üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Farklı görüşmeler, farklı iletişim kaynakları da oluşturuldu." diye konuştu.

- Zazadın Hanı da projeye dahil edildi

Platodan elde edilen gelirin üniversiteye aktarıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Burada 'Hollywood' standartlarından çok daha üstün bir platoya sahibiz. Burada birçok çalışma yapılacaktır. Ortaya çıkan gelir de elbette üniversitemize kalıyor. Direniş Karatay'ın sinemalarda, arkasından televizyonlarda gösterilmesi ile yavaş yavaş kiralama talepleri gelmeye başladı. Zazadın Hanı'nı da film çekimlerinde kullanmıştık. Çok güzel restore edilmiş bir Selçuklu hanı. Bu ikisini beraber değerlendirdiğinizde Konya için gerçekten bir değer oluşturulduğuna inanıyorum."

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