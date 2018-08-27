Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Ahlat'a gelen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevgi Yüksel Uzunöz, 3 gün süren programın ardından en önemli kültür miraslarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görme imkanı bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir köşesinden Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, dönüş yolculuğunda İslam tarihinin en önemli miraslarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

BİTLİS (AA) - CEMAL AŞAN - Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etme fırsatı buldu.

Tarihe tanıklık etmenin kendisine duygulu anlar yaşattığını aktaran Uzunöz, şöyle konuştu:

"Yabancılar bizden daha çok gelip buraları ziyaret ediyor. Buranın bütün Türk vatandaşları tarafından ziyaret edilmesi gerekiyor. Herkesin bu taşlara dokunarak bu atmosferi yaşamasını öneriyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Lise okurken burası hakkında bilgi sahibi olmuştum. O zaman görmek istemiştim kısmet bu yılmış. İyi ki gelmişim. Gelmeyenlere şiddetle öneriyorum. Bu dokulu atmosferi yaşasınlar."

Ziyaretçilerden Hande Uzunöz de bölgeye ilk kez geldiğini ve buradaki kültürün batı illerine göre daha çok korunduğunu vurgulayarak, tarihi mezarlıktaki atmosferin insanlara geçmişi yaşattığını belirtti.

- "Ecdadı burada yad etmenin gururunu yaşıyoruz"

Mezarlığı ziyaret eden Fikri Algül ise "Ecdadı burada yad etmenin ayrı bir gururu içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı, önemli günü yaşatmasından dolayı teşekkür ederiz. O olmasa bunları görmeyecek, yaşamayacaktık. Bu topraklarda rahat yaşıyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak, biliyoruz ki ecdadımızın şehadetinden dolayıdır." diye konuştu.