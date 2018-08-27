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Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen insanların akınına uğradı - Mezarlığı ziyaret eden Fikri Algül: - "Ecdadı burada yad etmenin ayrı bir gururu içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı, önemli günü yaşatmasından dolayı teşekkür ederiz" - Oktay Aydın: - "Kolay kazanılmış değerler değil buralar, kıymetini bilmemiz lazım. Vatan hepimizin vatanı, Ahlat yurdumuzun en güzel yerlerinden biri" - Aslı Değerli: - "İnsanlar, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde düzenlenen etkinlikler sayesinde buraya gelerek tanıma imkanı buldu. Türkiye burada birlik oldu"

BİTLİS (AA) - CEMAL AŞAN - Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir köşesinden Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, dönüş yolculuğunda İslam tarihinin en önemli miraslarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmalarının yapıldığı mezarlıkta şehitler için dua edenler, tarihe yön veren destanı yazan ecdadın mezar taşlarını inceledi.

Ziyaretçiler, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar, oymalarıyla birbirinden değerli 8 bin 200 mezar taşının bulunduğu mezarlıkta fotoğraf çektirdi.

- "Herkese Ahlat'ı ziyaret etmeyi öneriyorum"

Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Ahlat'a gelen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevgi Yüksel Uzunöz, 3 gün süren programın ardından en önemli kültür miraslarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görme imkanı bulduğunu söyledi.

Tarihe tanıklık etmenin kendisine duygulu anlar yaşattığını aktaran Uzunöz, şöyle konuştu:

"Yabancılar bizden daha çok gelip buraları ziyaret ediyor. Buranın bütün Türk vatandaşları tarafından ziyaret edilmesi gerekiyor. Herkesin bu taşlara dokunarak bu atmosferi yaşamasını öneriyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Lise okurken burası hakkında bilgi sahibi olmuştum. O zaman görmek istemiştim kısmet bu yılmış. İyi ki gelmişim. Gelmeyenlere şiddetle öneriyorum. Bu dokulu atmosferi yaşasınlar."

Ziyaretçilerden Hande Uzunöz de bölgeye ilk kez geldiğini ve buradaki kültürün batı illerine göre daha çok korunduğunu vurgulayarak, tarihi mezarlıktaki atmosferin insanlara geçmişi yaşattığını belirtti.

- "Ecdadı burada yad etmenin gururunu yaşıyoruz"

Mezarlığı ziyaret eden Fikri Algül ise "Ecdadı burada yad etmenin ayrı bir gururu içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı, önemli günü yaşatmasından dolayı teşekkür ederiz. O olmasa bunları görmeyecek, yaşamayacaktık. Bu topraklarda rahat yaşıyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak, biliyoruz ki ecdadımızın şehadetinden dolayıdır." diye konuştu.

- "Gücümüzü daha çok hissediyoruz"

Oktay Aydın da bu tür organizasyonların, ziyaret alanlarının milli birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

"Kolay kazanılmış değerler değil buralar, kıymetini bilmemiz lazım." diyen Aydın, "Vatan hepimizin vatanı, Ahlat yurdumuzun en güzel yerlerinden biri. Milli birlik ve beraberlik açısından güzel günler yaşıyoruz. Ne kadar güçlü kudretli bir soydan geldiğimizi buraları ziyaret edince görüyoruz. Gurur duyuyoruz. Buraya geldikçe gücümüzü daha çok hissediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan Nevzat Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına katılmak ve tarihi atmosferi yaşamak için geldiklerini söyledi.

Şehitler için Fatiha okuyup dua ettiklerini aktaran Özel, herkesin Ahlat'a gelerek tarihi destanın yazıldığı yeri görmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Burada duygulanmamak mümkün değil"

Tatil için Kanada'dan Türkiye'ye gelen Yasin Demir, Ahlat ve Malazgirt'te zafer etkinliklerinin düzenleneceğini öğrenince katılmak istediğini anlattı.

Bölgedeki tarih karşısında duygulanmamanın mümkün olmadığını aktaran Demir, "Burada çok güzel atmosfer oluştu. İnsanların buralara gelerek tarihini bilmesi çok önemli. Türkiye'nin birçok yerinden insanlar buraya geldi. Onlarla konuştuğumuzda buradaki insanların kendilerine sıcak davrandığını, evlerine davet ettiğini söyledi. Bu çok güzel bir şey." dedi.

- "İnsanların algısı değişti"

Ahlatlı Aslı Değerli de birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihe yön veren destanların yazıldığı Ahlat'ın birkaç yıl öncesine kadar tam anlamıyla tanınmadığını dile getirdi.

Son zamanlarda düzenlenen etkinlikler sayesinde ilçenin bilinirliğinin arttığını ifade eden Değerli, şunları kaydetti:

"İnsanlar, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde düzenlenen etkinlikler sayesinde buraya gelerek tanıma imkanı buldu. Türkiye burada birlik oldu. Ahlat, Türklüğün kapısı. Bu vesileyle bundan sonra gelip görmek isteyenler olacak. Doğuda olduğumuz için, insanlar buraya tanımadıkları için gelmek istemiyorlardı, son zamanlarda en azından bu kırıldı. Cumhurbaşkanımız olmasa bu kırılmazdı. Onun sayesinde Ahlat'ın değeri bilinmeye başladı. Birliğe, beraberliği en çok önem veren Cumhurbaşkanımız."

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Ahlat Bitlis Meydan mezarlığı ziyaret

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