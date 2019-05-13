Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlıkta kazı çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülüyor. Prof. Dr. Karahan, Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki çalışmalar hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "2019 yılı kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına 2 Mayıs itibariyle başlamış bulunuyoruz. İlk etapta geçen yıldan yarım kalan güzergahımızda liken temizliğiyle başladık. Daha sonra ki dönemlerde ise taş tümlemeleri ve akabinde çevre düzenlenmesi, otların biçimi şeklinde yine her seneki gibi ile devam edeceğiz. Bu çalışmaların sonucu olarak da elde ettiğimiz verileri kışın arazide çalışamadığımız dönemlerde çizimlerini yaparak ve transkriptlerini yaparak değerlendireceğiz” dedi.

“Ahlat önemli bir merkez haline gelmiştir”-

Ahlat’ın gündemde olan bir yer olduğunu ifade eden Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahlat son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Hakikaten gittikçe önemi artmakta olan bir yer. Ahlat’ın geçmişi hakkında bur da çok fazla bilgiye gerek yok. Herkes biliyor Ahlat çok önemli bir yer, çok değerli bir yer. Artık bizim Ahlat’ın geleceğinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe önemi artıyor. En önemli olaylardan bir tanesi sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat’ta bir köşk yaptırması ve Malazgirt Zaferi kutlamalarını Ahlat’tan başlatması şeklinde söyleyebiliriz. Bir ikincisi Sakin Şehir statüsüne girmiş olduğumuzdan dolayı buranın önemi gittikçe artmaktadır. Biz burada her gün hemen hemen 10 tane tur ağırlamaktayız. Şimdilik Ramazan dolayısıyla bu kadar. Yazın bunlar daha da çok artacağa benziyor. Bu yüzden burası çok önemli bir merkez haline gelmiştir."

“Bin civarında taş temizlendi”

Mezarlıkta özellikle önceliği taş temizliğine verdiklerini belirten Prof. Dr. Karahan, “Şimdiye kadar bin civarında taş temizlendi. Bizim hedefimiz bu yıl bilhassa kuzey yönüne doğru giden güney-kuzey yönündeki travers yolun iki tarafındaki en azından 5’er, 10’ar taşı temizleyerek gitmektir. Eğer imkanlarımız el verirse ki Bakanlığımız bize oldukça destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok çok dağılmamış, kırılmamış olan 50’ye yakın taş var. Onlar şimdilik tespit ettiğimiz, yer altında tespit edeceklerimiz de var. Bunları da ayağa kaldırmak ve tümlemek de hedeflerimiz arasında görülüyor” diye konuştu.