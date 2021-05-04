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Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl ve neden öldü? Sultan Melikşah neden önemli? Sultan Melikşah hakkında tüm detaylar…

04.05.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ardından Sultan Melikşah, birçok izleyicinin araştırdığı tarihi kişiliklerden oldu. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde, Sultan Melikşah karakterini Buğra Gülsoy canlandırıyor. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı olan Sultan Melikşah, 1072 tarihinde sultan olmuştur. Melikşah, Selçuklular’a en parlak dönemini yaşatmıştır.

Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl ve neden öldü? Sultan Melikşah neden önemli? Sultan Melikşah hakkında tüm detaylar…

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile vatandaşın gündeminde yer edinen Sultan Melikşah, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 20 yıl hükümdarlık yapan Melikşah, hükümdarlık döneminde Selçuklu Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. Sultan Melikşah kimdir? Melikşah neden ve nasıl öldü?

MELİKŞAH KİMDİR?

Türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da doğmuş, 1092 yılında Bağdat'ta 38 yaşında iken ölmüştür. Tarih boyunca cesareti, azmi, savaşlardaki başarısıyla örnek olmuş bir isimdir. Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır. Melikşah'ın en büyük ideali, bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam Birliği'ni kurmaktı. Geçmişte Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiştir.

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MELİKŞAH’IN TARİHTEKİ ÖNEMİ

Saltanatının ilk yıllarında, Sultan Alparslan zamanında da iki defa isyan etmiş ve affedilmiş olan amcası Kavurt tekrar isyan etti. Bu isyan bastırılarak Kavurt yayının kirişiyle boğdurularak idam olundu. Karahanlılar ülkesine yürüyen Melikşâh Semerakant’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Her iki hanedanın arasında akrabalık kuruldu.

Gazneliler de aynı akıbete uğradılar ve Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Kutlamış’ın oğlu Süleyman Şâh’ı Anadolu’ya göndererek O’nu bu ülkeye emîr olarak atadı. Kutlamış-oğlu Süleyman Şâh kısa zamanda baştan başa bütün Anadolu’yu ele geçirdi. İzmit başkent olmak üzere (1077) Anadolu Selçuklu Hanedanı’nın temelini attı. Melikşâh zamanında Selçuklu İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda Seyhun Nehri ve Tanrı Dağları’ndan batıda Akdeniz ve Boğazlar’a, kuzeyde Kafkas Dağları’ndan güneyde Hint Denizi’ne kadar ulaşılmıştı.

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Melikşâh döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah’ın lderi olduğu Batınî hareketidir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde kurduğu yalancı cenneti ile bir tarikat kurmuş, tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikastlar düzenlemeye başlamıştı.

MELİKŞAH NEDEN ÖLDÜ?

Saltanatının son yıllarında Batınîler’le uğraşan Sultan Melikşâh 38 yaşında iken zehirlenerek öldü.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Buğra Gülsoy
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