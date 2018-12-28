Selçuklu Vakfı 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

Törende, Ahmet Er Davranış ve İyilik Ödülü 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz'a, Muhsin Yazıcıoğlu Siyaset ve Yönetim Ödülü Hasan Celal Güzel adına eşi Ülker Güzel'e, Abdürrahim Karakoç Edebiyat Ödülü Prof. Dr. Cemal Kurnaz'a, Halil İnalcık Tarih Ödülü Prof. Dr. Tufan Gündüz'e, Cinuçen Tanrıokur Müzik Ödülü Muzaffer Şenduran'a, Erol Güngör Kültür ve Düşünce Ödülü Yaşar Çağbayır'a, Galip Erdem Gazetecilik Ödülü Hayati Tek'e, Turgut Cansever Şehir ve Çevre Ödülü Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye, Ömer Lütfi Mete Sinemacılık Ödülü Yönetmen İsmail Güneş'e, Aziz Sancar İlim Ödülü Prof. Dr. Ali Erdemir'e, Seyid Ahmet Arvasi Eğitimcilik Ödülü Prof. Dr. Turan Güven'e, Mimar Sinan Mimarlık Ödülü Necdet Civan'a, Naim Süleymanoğlu Spor Ödülü Türkiye'nin ilk down sendromlu milli yüzücülerinden Gökhan Kotan'a, Osman Yüksel Serdengeçti Yayıncılık Ödülü Hasan Soydan'a verildi.

15 Temmuz gazisi Mehmet Fatih Eryılmaz, bu ödülü Kayseri'de "Fırat'ın Kardeşleri" adıyla faaliyet gösteren Doğu Türkistanlı ve Türkmenlere yardım için çalışan gençler adına aldığını söyledi.

Ülker Güzel, eşi Hasan Celal Güzel adına ödülü eski milletvekili Feramuz Üstün'den aldı. Ülker Güzel, bir devlet adamının kolay yetişmediğini belirterek, "Bir millete hizmet etmeyi kendine prensip edinmiş ve hayatını adamış, tarih, ilim ve bilim hayatında gelecek nesillere intikal edecek pek çok çalışma yapmış, böyle bir ödülün böyle bir siyasetçiye verilmiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülker Güzel, "Hasan Celal Güzel'i Hasan Celal Güzel yapan bu millete olan inancı ve sevgisi olmuştur. O uğurda vefat etmiştir." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de Turgut Cansever'in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder." ifadelerini hatırlattı.

Turgut Cansever'in, Ankara'ya Bosna Anıtı yapmak isteyenlere kitabında verdiği "Ankaralılardan pişman olduğunuzu belirtin, bu da yetmez bu pişmanlığınızı ispat etmek için Ankara evlerini ayağa kaldırın. Ondan sonra Bosna Anıtı yapma hakkınız olur." cevabına işaret eden Tiryaki, Altındağ'da zor koşullarda 500 evi ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Prof. Dr. Tufan Gündüz'e ödülünü Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz takdim etti.

Prof. Dr. Cemal Kurnaz'a ödülünü ise Abdurrahim Karakoç'un oğlu Doç. Dr. Enderhan Karakoç verdi.

