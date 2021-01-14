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Selçuklu’da Sıfır Atık Seferberliği 2021’de de sürecek

14.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2020 yılında başarı ile uygulanan sıfır atık çalışmaları, 2021 yılında da hız kesmeden devam edecek.Sürdürdüğü sıfır atık çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde bünyesine Sıfır Atık Müdürlüğünü de dahil ederek Selçuklu’da sıfır atık bilincini arttırmayı hedefliyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2020 yılında başarı ile uygulanan sıfır atık çalışmaları, 2021 yılında da hız kesmeden devam edecek.
Sürdürdüğü sıfır atık çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde bünyesine Sıfır Atık Müdürlüğünü de dahil ederek Selçuklu’da sıfır atık bilincini arttırmayı hedefliyor. Selçuklu’da sıfır atık uygulamaları kapsamlı ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atık pillerin toplanması, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, tekstil/giysi atıklarının toplanması, atık ilaçların toplanması, kompost üretimi ve akıllı atık toplama sistemi çalışmaları sürdürülüyor.

Selçuklu’da sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılıyor
Sıfır atık uygulamalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmak için de yoğun bir şekilde çalışan Selçuklu Belediyesi 2020 yılı içinde 14 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 410 adet Sıfır Atık Toplama Noktası, 250 adet ambalaj atığı toplama kafesi/konteyneri, 100 adet tekstil/giysi atık toplama kumbarası, 20 adet atık ilaç toplama kumbarası, 3.000 adet plastik iç mekan kutusu, 250 adet iç mekan atık pil kutusu v.b materyaller ilave etti. Ayrıca budama atıklarının kompost ham maddesi olarak değerlendirilmesi için 1 adet ağaç yongalama makinesi ve kompost yapımı için 1 adet kompost karıştırma makinesinin de alımı gerçekleştirildi.

Selçuklu’da sıfır atık bilinci oluşuyor
Selçuklu’da sıfır atık bilincinin arttırılması için de eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çevre Yönetim Birimi personelleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Yürütülen çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgiler veren ekipler, vatandaşlardan da çalışmaların desteklenmesini istiyor. İhtiyacı tespit edilen noktalara atık toplama materyallerini de bırakan ekipler sistemin en yüksek verimle çalışması için denetimlerini sürdürüyor. Selçuklu’da 2020 yılında 29.712 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Sıfır Atık Uygulamaları ile ilçede 2019 yılında bertarafa giden atık miktarındaki azalma oranı % 7,99 olurken iken, bu oran 2020 yılında %13,06 oldu.

"Sıfır atık bilinci geleceğin teminatıdır"
Sıfır atık seferberliği kapsamında Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar birçok örnek çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Emine Erdoğan Hanım Efendinin önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın büyük destekleri ile sürdürdüğümüz sıfır atık çalışmalarımızı 2021 yılında da aynı kararlılıkla sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak yerel yönetimlerde "Sıfır Atık Belgesi’ni alan ilk belediyeyiz ve bu başarımızı daha da taçlandırmak var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak. Bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kapsamda yıl boyunca ilçemizde vatandaşlarımıza sıfır atığı anlatmaya onları bilgilendirerek onların desteklerini isteyecek, uygulamayı ilçemizde daha da yaygınlaştırmak için çalışacağız. 2021 yılında bertarafa giden atık miktarındaki azalma oranını %15’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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