Selçukluların Anadolu'ya girişlerinin 954. yılı

Kars'ta, Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Dünden Bugüne Ani" resim sergisi açıldı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki serginin açılışını Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz yaptı.
Sergiyi gezen Vali Doğan ve beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'dan eserler hakkında bilgi aldı.
Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, 1064'te Sultan Alparslan'ın Anadolu'da ilk girdiği toprakların Ani ve Kars olduğunu ifade ederek, "Türklerin Anadolu'ya girişi ve bin yıldır bu topraklarda yaşıyor olması hem geçmiş tarihimiz hem de gelecek nesillerimiz açısından çok önemli." dedi.
Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün yaşadığı süreci de göz önüne aldığımızda bu topraklarda yaşamanın maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bu topraklarda yaşamak ciddi maliyet istiyor. Bu maliyeti Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı ve Selçuklu devletleri kanla, gözyaşıyla ödemiştir." diye konuştu.
Doğan, bu toprakların gelecek nesillere devredileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün ülkemize uluslararası arenadan yapılan saldırılar da gösteriyor ki bu topraklarda yaşayabilmek için güçlü olmak lazım. Bunun için evlatlarımızı iyi yetiştirmemiz, ekonomik olarak güçlü olmamız lazım. Bu toprakları gelecek nesillere atalarımızın bize devrettiği gibi devretmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah gelecekte daha da güçlü olacaktır. Bu topraklarda bu millet ilelebet kardeşlik duygusu içerisinde birlikte yaşayacaktır."
Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 954. yılı dolayısıyla açılan sergi, 19 Ağustos pazar gününe kadar gezilebilecek.
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