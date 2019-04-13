Selçuklu'nun eşsiz eserlerine ziyaretçi akını

Bu eserlerden dört eyvanlı kapalı avlulu medreseler grubunda yer alan, ön cephesinde bitkisel, geometrik ve sembolik tasvirler kullanılarak denge ve simetriye önem verilen Yakutiye Medresesi ile 764 yıllık Çifte Minareli Medrese'nin kapı ve minarelerinde yer alan çini süslemeler Selçuklu mimarisinin eşsiz değerini sergiliyor.

Yakutiye ilçesinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese ile aynı ilçedeki İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılan Yakutiye Medresesi, Selçuklu döneminin geleneksel mimari tarzını yansıtıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip Erzurum'un simgelerinden ve Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Erzincan'dan gelerek Çifte Minareli Medrese'yi gezen Mustafa Okçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapıları ve mimarileri gezdiğinde mutlu olduğunu söyledi.

Osmanlı ve Selçuklu'dan kalan tarihi yapıların restorasyonu yapılarak Türk insanına kazandırılmasını hep istediğini dile getiren Okçu, "Erzurum'a her geldiğimde Çifte Minareli Medrese'yi gezerim. Gençlerimizin Osmanlı ve Selçuklu'dan kalan tarihi yapıları ve tarihimizi görmesini istiyoruz." dedi.

Kahramanmaraşlı Metin Akkurt ise geçmişte Erzurum'a gelip Yakutiye Medresesi'ni gezmeyi çok istediğini belirterek, "Allah nasip etti, oğlumun Erzurum'da asker olması sebebiyle buraları görmek nasip oldu. Yakutiye Medresesi hayal ettiğimden daha güzel ve buraya gelmekte geç kaldığımı fark ettim. Yakutiye Medresesi'ne keşke daha önce gelseydim. Bu gezimi arkadaşlarıma ve insanlara anlatacağım." ifadelerini kullandı.

