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Selçuklu'nun görkemli hanı kapısını turizme açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da inşa ettiği en büyük kervansarayı Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan tefrişatıyla yerli ve yabancı turistlere kapısını açarak turizme kazandırıldı - Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ihalesiyle işletmeye alınan hana gelenler, geniş avlu, taç kapılar ve Selçuklu taş işçiliğinin zerafetinden kendini alamıyor

ABDULLAH DOĞAN - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da inşa ettiği en büyük kervansaray olan Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan düzenlemeleriyle ziyarete açıldı.

Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek köyü yakınında yer alan Zazadin Hanı, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.

Selçuklu motifli süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan taç kapıdan girilen, ihtişamıyla insanları büyüleyen handa, yazlık ve kışlık bölümü olmak üzere 24 oda ile mescit, hamam, ambar, depo ve ahırlar bulunuyor.

Dönemin önemli ticaret merkezi arasında gösterilen hanın inşası, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat döneminde 1235'te başladığı, onun oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1237'de bitirildiğine ilişkin tarih, kayıtlarda yer alıyor.

Duvarındaki beyaz ve açık kahverengi kesme taşlar ile Selçuklu dönemi taş işçiliğinin güzel örneklerinden biri olarak gösterilen hana gelen yerli ve yabancı turistler, mekanın zerafetinden kendini alamıyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ihalesiyle geçtiğimiz günlerde işletmeye açılan ve dönemin özelliklerini yansıtan tefrişatıyla düzenlen Zazadin Hanı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

- "Yaşayan Selçuklu müzesine dönüştürdük"

Turizm işletmecisi Hikmet Çetiner, AA muhabirine, kentin turizm potansiyeline katkı sağlamak için 2007'de restorasyonu tamamlanan yapıya talip olmalarının ardından yakın zamanda turizme kazandırdıklarını anımsattı.

Zazadin Hanı'nın Konya-Aksaray karayoluna yakın olmasıyla önemli bir destinasyon olabileceğini aktaran Çetiner, şöyle konuştu:

"Burayı turizme açtık. Kültür turizm yayımcılığı yapıyorum. Burası unutulan bir kervansaraydı. Türkiye'deki en önemli Selçuklu eseri arasında gösteriliyor. Burayı önemli bir destinasyon olmasını hedefleyerek, turizme kazandırdık. Yaşayan Selçuklu müzesine dönüştürdük. Odalarımızda dönemin özelliklerini yansıtan objeler ve tasarımlar gelenlerin ilgisini çekiyor. Tefrişatı, Selçuklu'yu yansıtıyor. Bunu amaçladık. Dervişhane, kilimhane ve sultan makamı gibi odalarımızı düzenleyerek burayı müze konseptinde turizme kazandırdık."

- "Burada şimdi kültürel aktiviteler yapılıyor"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç ise hanın restorasyonundan sonra ihaleye açıldığını belirterek, yüzyıllardır ayakta durabilen bu yapıyı Konya ve ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Genç, "Restorasyonu bitmişti, doğru ve güzel şekilde kullanılması önem arz ediyor. Konya'nın tarihi ve turistik mekanları arasında önemli mekan. Burada şimdi kültürel aktiviteler yapılıyor. Hanın yaşatılması, korunması ve turizme kazandırılması önem arz ediyor. Tarihi kervansarayın hak ettiği şekilde değer bulmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Selçuklu Devleti tarih turizm Zazadin Hanı

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